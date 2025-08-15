Einbrüche in Nagold und Jettingen: Täter kommt mit einem milden Urteil davon

Drei Jahre und drei Monate Gefängnis – so lautet das Urteil gegen einen 31-Jährigen, der sich wegen Einbruchs und schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten musste.
Es war der letzte Verhandlungstag vor der 18. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts gegen den in Russland geborenen, aber zuletzt in Georgien wohnhaften Angeklagten. Sein Komplize, mit dem er im Juni 2023 in Jettingen und in Nagold in drei Fällen durch Terrassentüren-Aufhebeln Einbrüche beging, fehlte jedoch in dem Prozess. Er soll sich entweder in Georgien oder in Bosnien aufhalten und wird nach Deutschland ausgeliefert, sobald der Aufenthaltsort bekannt ist.