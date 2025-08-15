Einbrüche in Nagold und Jettingen: Täter kommt mit einem milden Urteil davon

Drei Jahre und drei Monate Gefängnis – so lautet das Urteil gegen einen 31-Jährigen, der sich wegen Einbruchs und schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten musste.

Es war der letzte Verhandlungstag vor der 18. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts gegen den in Russland geborenen, aber zuletzt in Georgien wohnhaften Angeklagten. Sein Komplize, mit dem er im Juni 2023 in Jettingen und in Nagold in drei Fällen durch Terrassentüren-Aufhebeln Einbrüche beging, fehlte jedoch in dem Prozess. Er soll sich entweder in Georgien oder in Bosnien aufhalten und wird nach Deutschland ausgeliefert, sobald der Aufenthaltsort bekannt ist.

Dass ausgerechnet dieser Komplize derjenige gewesen sein soll, der in der Nacht zum 3. Juni vorletzten Jahres bei einem gemeinsamen missglückten Einbruch in Oberjettingen ein vollkommen überraschtes und argloses Ehepaar durch Schläge und Würgen erheblich verletzte, schlossen die Richter in dem jetzt verkündeten Urteil aus. Der 31-Jährige hatte am zweiten Verhandlungstag in seinem Geständnis hinsichtlich der gewaltsamen Zutritte in die Objekte beteuert, er sei es nicht gewesen, der zugeschlagen hat.

Gericht sieht Körperverletzung als erwiesen an

Dennoch lautet jetzt das Urteil gegen ihn auf versuchten schweren Einbruchdiebstahl in drei Fällen und vorsätzliche Körperverletzung in einem Fall. Überführt wurde er hinsichtlich der Körperverletzung auch durch die Zeugenaussage des Ehepaares.

Dass die beiden Einbrecher damals in allen drei Fällen keine Beute machten, ist der Aufmerksamkeit mehrerer Anwohner zu verdanken. So ging der erste Einbruch in der Nacht zum 3. Juni in Unterjettingen schief, weil ein Nachbar die beiden Männer verscheuchte. Beim Einbruch in der Nacht zum 9. Juni in ein Einfamilienhaus in Nagold war es der Bewegungsmelder, der dort Alarm schlug, als das Duo sich gerade damit beschäftige, die Terrassentüre aufzuhebeln. Sie mussten auch dieses Vorhaben abbrechen.

Und der dritte Einbruch in der Nacht zum 3. Juni missglückte, weil das betagte Ehepaar die beiden Männer im Haus überraschte, wobei es zu dem körperlichen Übergriff kam. Der Angeklagte hatte ausgesagt, sein Kumpel sei überzeugt gewesen, dass dieses Haus unbewohnt sei.

Auslieferungshaft wird angerechnet

Der Staatsanwalt und die Nebenklägervertretung des verletzten Ehepaares hatten für den 31-Jährigen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten als untere Grenze beantragt und den Straf-Schwerpunkt auf die Körperverletzung gelegt. Auch wenn es bei den drei Einbrüchen jeweils beim Versuch blieb, liegen die Strafen, die das Gesetz vorgibt, in einem recht hohen Bereich. Schließlich wurden durch das Aufhebeln der Türen auch nicht unerhebliche Sachschäden verursacht.

Schon zu Beginn des Prozesses hatte die Stuttgarter Strafkammer nach einem sogenannten „Verständigungsgespräch“ dem 31-Jährigen gegen ein Geständnis eine Strafe im unteren Bereich, nämlich nicht über viereinhalb Jahren zugesagt. Davon rückten die Richter jetzt im Urteil nochmals weiter nach unten ab und beließen es bei drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe.a

Die Auslieferungshaft, die der Mann nach seiner Festnahme in Bosnien-Herzegowina verbrachte, wurde dabei angerechnet. Von dort aus wurde er im Februar dieses Jahres nach Deutschland ausgeliefert.