Einbruchsversuch in Hugsweier: Polizei fahndet mit Hundestaffel nach Einbrecher
Die Polizei fahndete mit Hundestaffeln und Hubschraubern nach dem Einbrecher Foto: dpa

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge den Notruf wählte, konnte in Hugsweier ein Einbruch verhindert werden

Ein aufmerksamer Zeuge wählte den Notruf, nachdem er am frühen Samstagmorgen in der Böhnlingstraße einen Mann dabei beobachtet hatte, wie er durch einen Vorgarten schlich und sich am Garagentor des Nachbars zu schaffen machte. Der Zeuge ging auf den Unbekannten zu und sprach ihn an. Nach einem kurzen Wortgefecht schubste der Mann den Zeugen beiseite und flüchtete fußläufig in Richtung Rubinmühle/Schule. Zunächst nahm der Zeuge die Verfolgung des Mannes zu Fuß auf, verlor diesen jedoch aus den Augen.

 

Polizei bittet um Hinweise zur Tat

Der Täter soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Weiter trug er einen schwarzen Rucksack. Des Weiteren hatte er nach Aussage des Zeugen einen russischen Dialekt. Die Beamten stellten an der Tatörtlichkeit ein Fahrrad fest, das unabgeschlossen an einem Zaun lehnte. Ob dieses dem Mann gehört, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Hundestaffel sowie der Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07821/27 70 zu melden.

