Einbruchsversuch in Hugsweier: Polizei fahndet mit Hundestaffel nach Einbrecher

Die Polizei fahndete mit Hundestaffeln und Hubschraubern nach dem Einbrecher Foto: dpa Nachdem ein aufmerksamer Zeuge den Notruf wählte, konnte in Hugsweier ein Einbruch verhindert werden







Ein aufmerksamer Zeuge wählte den Notruf, nachdem er am frühen Samstagmorgen in der Böhnlingstraße einen Mann dabei beobachtet hatte, wie er durch einen Vorgarten schlich und sich am Garagentor des Nachbars zu schaffen machte. Der Zeuge ging auf den Unbekannten zu und sprach ihn an. Nach einem kurzen Wortgefecht schubste der Mann den Zeugen beiseite und flüchtete fußläufig in Richtung Rubinmühle/Schule. Zunächst nahm der Zeuge die Verfolgung des Mannes zu Fuß auf, verlor diesen jedoch aus den Augen.