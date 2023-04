1 Die Polizei bittet zu dem Einbruch um Zeugenhinweise. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Einbruchsserie rund um Ettenheim geht weiter – von Freitag auf Samstag wurde in Ettenheimmünster eingebrochen.









Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich von Freitag bis Samstag unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Neubergstraße in Ettenheimmünster, berichtet die Polizei. Dabei sei der ungebetene Besucher gewaltsam über ein Fenster eingestiegen. Der verursachte Schaden wird derzeit noch ermittelt. Seit Anfang April ist es rund um Ettenheim immer wieder zu Einbrüchen gekommen.

Anfang April wurde ein Versuch in Kippenheim verhindert, in Münchweier wurde in den Wochen danach versucht, in zwei Häuser einzusteigen. Die Polizei prüft die zeitliche und örtliche Nähe der Vorfälle, will aber noch nicht von einer Serie sprechen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, setzen sich bitte unter Telefon 07822/44 69 50 mit den Ermittlern des Polizeiposten Ettenheim in Verbindung.