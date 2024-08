Einbruchserie in der Region Freiburg: Zwei Männer sollen E-Bikes im Wert von 300 000 Euro gestohlen haben

Der Polizei ist ein wichtiger Schlag gegen gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahl gelungen. Zwei dringend Tatverdächtige, die für eine Einbruchserie in Fahrradgeschäfte verantwortlich sein sollen, sitzen in U-Haft.

Dem Polizeipräsidium Freiburg ist ein wichtiger Schlag gegen den gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahl gelungen. Seit Beginn des Jahres war es im Stadtgebiet Freiburg und im Landkreis Emmendingen zu mehreren zielgerichteten Einbruchsdelikten in Fahrradgeschäfte gekommen, bei welchen hochwertige E-Bikes entwendet wurden. Dazu wurden zumeist die Schaufensterscheiben mit einem Gegenstand eingeworfen und die E-Bikes im Anschluss entwendet.

Täter auf frischer Tat ertappt

Im Rahmen umfangreicher, mehrmonatiger Ermittlungen durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kriminal- und Schutzpolizei konnte ein Tatverdacht gegen zwei Männer erlangt werden, teilt die Polizei mit.

Diese konnten am 14. April in den Abendstunden, im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes auf frischer Tat in Berghaupten im Ortenaukreis festgenommen werden.

14 Diebstähle werden angelastet

Durch die Staatsanwaltschaft Freiburg konnten beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle erwirkt werden. Beide dringend Tatverdächtige befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Durch die weiteren Ermittlungen können den mutmaßlichen Tätern nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt 14 vollendete und zwei versuchte Einbrüche in Fahrradgeschäfte angelastet werden.

Diebesgut im Wert von 300 000 Euro

Der Gesamtdiebstahlschaden beläuft sich auf circa 300 000 Euro. An den Geschäften war durch die Vorgehensweise zudem ein Schaden von weiteren mehreren tausend Euro entstanden.