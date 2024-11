1 In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in einen Kiosk in Oberndorf eingebrochen. (Symbolbild) Foto: Christian Schwier - stock.adobe.com

Ein Kiosk in der Neckarstraße wird zum Zielobjekt für Diebe.









In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in der Neckarstraße einen Einbruch in einen Kiosk verübt.