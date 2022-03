2 Die Spurensicherung der Polizei ist bei der Kreissparkassen-Filiale in der Sulgener Gartenstraße vor Ort. Foto: Wegner

Rings um die Kreissparkassen-Zweigstelle in Sulgen hat die Polizei ein Absperrband angebracht. Kunden können die Filiale in der Gartenstraße nicht aufsuchen.















Schramberg-Sulgen - Vandalismus oder versuchter Einbruch? Das untersucht die Spurensicherung der Polizei bei der Kreissparkassen-Zweigstelle in Sulgen.

Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr war der mögliche Einbruchversuch wohl an der Innentür zur Bank festgestellt worden. Gegen 10.30 Uhr rückte dann die Spurensicherung der Polizei zur genaueren Untersuchung des Vorfalls an.

Hintergründe konnte Uwe Vincon von der Pressestelle der Polizei in Konstanz noch nicht sagen, die Ermittlungen liefen noch.