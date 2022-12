Diebe schlagen in Aistaig zu

Einbruch in Wohnhaus

1 Diebe haben am Wochenende in Aistaig zugeschlagen. Foto: AA-W – stock.adobe.com

Einbrecher sind im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Straße Sommerhaldenweg eingestiegen.















Oberndorf-Aistaig - Die Unbekannten brachen gewaltsam über ein Balkonfenster in das Haus ein und durchwühlten sämtliche Räume. Dabei fiel ihnen Schmuck und ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, dies der Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/810 10 zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kostenlose Vor-Ort-Beratungen an und geben Empfehlungen, wie man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann, teilt die Polizei weiter mit. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz vereinbaren. Für den Kreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741/47 70 zur Verfügung.