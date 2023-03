Einbruch in VS

Einbrecher sind in ein Dessous-Geschäft in Schwenningen eingedrungen.

Nach einem Einbruch in ein Dessous-Geschäft in Schwenningen sucht die Polizei Zeugen. Gestohlen wurde hochwertige Bademode sowie unterwäsche.









Der Einbruch passierte laut Polizeibericht in der Nacht auf Sonntag zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr. Die Täter wendeten brachiale Gewalt an und gelangten so in die Verkaufsräume des Geschäfts in der Rathausstraße, wo sie hochwertige Damenbademode und -unterwäsche stahlen.

Der Diebstahlschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich unter der Telefonnummer 07720/8500-0, zu melden.