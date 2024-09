Einbruch in VS

1 Die Polizei sucht nach Zeugen des Einbruchs. (Symbolbild) Foto: Stein

Bei einem Einbruch in eine Schwenninger Gaststätte am frühen Montagmorgen haben Diebe einen Tresor und Bargeld gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.









Link kopiert



Unbekannte sind am frühen Montagmorgen, zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr in eine Gaststätte im „Moos“ in Schwenningen eingebrochen.