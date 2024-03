Ermittlung in Vöhringen

1 In Vöhringen kreiste jüngst ein Polizeihubschrauber (Symbol-Foto). Foto: Felix Hörhager/dpa/Felix Hörhager

Nachdem es am Montagmorgen in Vöhringen zu einem Einbruch gekommen ist, bat die Polizei um Hinweise. Eine Zeugenaussage könnte nun zu den Tätern führen.









Link kopiert



Bewohner in Vöhringen staunten nicht schlecht, als am frühen Montagmorgen ein Hubschrauber über ihren Köpfen flog. Grund war ein Einbruch bei einem Reifenhändler mit integrierter Lotto-Annahmestelle in der Siemensstraße.