Einbruch in Villingen: Werkzeugdiebe entkommen mit fünfstelliger Beute

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch eine Tiefgarage in Villingen aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Villingen zugeschlagen und eine Tiefgarage auf der Friedrich-Wilhelm-Straße heimgesucht.

Die Täter brachen zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch in ein Rohbaugebäude ein und verschafften sich gewaltsam durch eine verschlossene Tür Zutritt zur Tiefgarage.

Dort stahlen sie umfangreiches Werkzeug im niedrigen fünfstelligen Wertbereich. Die Polizei geht von einem organisierten Vorgehen aus, da Werkzeugdiebstähle dieser Größenordnung meist gezielt durchgeführt werden.

Das Polizeirevier Villingen ermittelt und sucht nach Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Friedrich-Wilhelm-Straße beobachtet haben.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07721/6010 entgegengenommen.