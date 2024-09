1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag ist ein Unbekannter in Villingen in ein Wohnmobil eingestiegen und hat Geld sowie Alkohol mitgehen lassen.









Durch ein verschlossenes Seitenfenster war der Dieb in der Sebastian-Kneipp-Straße in Villingen in das am Fahrbahnrand geparkte Wohnmobil eingebrochen.