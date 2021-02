Diebe klauen in Schwenningen Handys und Tablets

Einbruch in Telefonshop

1 Am frühen Mittwochmorgen ist in einen Telefonshop in Schwenningen eingebrochen worden.(Symbolfoto) Foto: © AA+W – stock.adobe.com

Am frühen Mittwochmorgen ist in einen Telefonshop in Schwenningen eingebrochen worden.

VS-Schwenningen - Wie die Polizei mitteilt, drangen zwei Unbekannte gegen vier Uhr über die Gebäuderückseite in den Shop in der Straße "In der Muslen" ein. Sie klauten Handys und Tablets im Wert von mehreren Tausend Euro.

Einer der Täter trug helle Turnschuhe, eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine Basecap, eine herkömmliche Mund- und Nasenbedeckung sowie einen Rucksack. Der zweite Täter dürfte eine rote und auffallend hochwertig wirkende Jacke mit Kapuze getragen haben. Hinweise an das Polizeirevier Schwenningen 07720/8500-0.