1 Der Einbrecher wurde von der Alarmanlage in die Flucht geschlagen. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat in der Nacht auf Freitag einer Firma in Straßberg einen ungebetenen Besuch abgestattet. Er wurde aber von der Alarmanlage in die Flucht geschlagen.









Offenbar durch eine Alarmanlage gestört wurde in Krimineller, der am Freitagmorgen in eine Firma in der Straße Vogelherd in Straßberg eingebrochen ist.