Ende der Fasnet in Schiltach Die Häsin gab den Schlüssel ab, der Haas holt ihn sich zurück

Die Häsin hatte den Rathausschlüssel an die Narren übergeben, der Haas hat ihn sich nun zurückgeholt. Mit der Schlüsselrückgabe am Aschermittwoch im Café Bachbeck klang die Fasnet in Schiltach endgültig aus.