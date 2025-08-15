Einbruch in Rümmingen: Werkzeug, Laptop und Konsole gestohlen

1 Eine Terrassentür wurde aufgehebelt (Symbolfoto). Foto: Silvia Marks/dpa-tmn Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Einbruch in Rümmingen.







Link kopiert



Unbekannte haben sich am Donnerstag zwischen 18 und 23 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung an der Wittlinger Straße in Rümmingen verschafft. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räume im ersten Obergeschoss. Verschiedene Zimmer wurden durchsucht und aus einem Werkzeugkasten sämtliches Werkzeug entwendet, teilt die Polizei mit. Zudem wurden ein Laptop und eine PS4 mitgenommen sowie ein Fernseher beschädigt. Der entstandene Sachschaden sowie der Diebstahlschaden können noch nicht beziffert werden.