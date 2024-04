Einbruch in Rottweil

Nach dem Einbruch fahndet die Polizei.

In die Kletterhalle K5 in Rottweil sind Diebe eingebrochen und haben Bargeld gefunden.









Unbekannte sind im Zeitraum von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.15 Uhr, in die Räume der K5 Kletterhalle an der Rottweiler Stadionstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch die Zugangstür zum Umkleidebereich über den Garten Zutritt in das Gebäude und durchsuchten sowie durchwühlten anschließend sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld aus zwei verschlossenen Kassen und aus Geldmappen sowie aus einem verschlossenen Möbeltresor. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kletterhalle oder der Stadionstraße beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0741/47 70, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.