Einbruch in Rottweil: Diebe im Café von Mitarbeiterin überrascht

1 Drei Einbrecher sind am Samstag in ein Café in Rottweil eingestiegen. Foto: Christian Schwier

Drei Männer, die in der Nacht zum Samstag in Rottweil in ein Café an der Königstraße eingestiegen sind, sucht die Polizei.









Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Café in der Königstraße. Am Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, hatten sich Unbekannte Zutritt zu den Innenräumen der Gastronomie verschafft. Eine Mitarbeiterin entdeckte zunächst einen Mann hinter der Theke. Zwei weitere waren im Verkaufsraum. Die Frau sprach die Einbrecher an, woraufhin die Drei – wohl ohne Beute – die Flucht über den Wintergarten ergriffen. Der Polizei wurde der Vorfall erst mehrere Stunden später bekannt. Die Männer waren laut Beschreibung alle drei dunkel gekleidet und trugen FFP2-Masken. Sie waren auffallend schlank und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß. Die Kapuzen der Pullover hatten sie über den Kopf gezogen.