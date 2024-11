Einbruch in Rottweil: Auf Berner Feld – Einbrecher lassen das Diebesgut zurück

1 In den Lagerraum einer Firma im „Berner Feld“ sind Einbrecher eingestiegen. Foto: sdecoret - stock.adobe.com

Unbekannte sind am Sonntagabend im Rottweiler Gewerbegebiet Berner Feld in eine Firma eingedrungen. Doch die Polizei war schnell.









Gegen 18.15 Uhr sind am Sonntagabend mehrere Unbekannte in eine Firma an der Straße „Berner Feld“ eingedrungen. Laut Polizeibericht verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Vermutlich wurden die Täter durch die anfahrenden Streifen beim Bereitstellen des Diebesgutes für den Abtransport gestört. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Täter das Gelände bereits verlassen. Zur Fahndung nach den geflüchteten Personen waren Polizeihunde im Einsatz. Ob die Eindringlinge etwas aus der Firma stehlen konnten, steht noch nicht fest. Personen, die am Sonntagabend oder zuvor Verdächtiges im Rottweiler Gewerbegebiet Berner Feld gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, in Verbindung zu setzen.