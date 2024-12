Einbruch in Offenburg

1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Gentsch

Einbrecher haben sich am Mittwoch Zutritt in ein Haus in Offenburg verschafft und Schmuck im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro erbeutet.









