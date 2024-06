Unbekannte dringen in leer stehendes Wohnhaus ein

Einbruch in Oberndorf

1 In ein leer stehendes Haus in Aistaig ist eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende versucht, in ein leer stehendes Wohnhaus in Oberndorf-Aistaig einzubrechen. Dies berichtet die Polizei.









Unbekannte Täter haben vermutlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes versucht, in ein nicht bewohntes Haus in der Bösinger Straße in Aistaig einzubrechen.