Einbruch in Oberkollbach

1 In diese Filiale der Raiffeisenbank in Oberkollbach drangen Unbekannte ein und erbeuteten einen fünfstelligen Betrag. Foto: Thomas Fritsch

Diebe brechen in die Raiffeisenbank-Filiale in Oberkollbach ein und erbeuten einen fünfstelligen Betrag. Anschließend flüchten sie unerkannt.









„Am Sonntagabend sind Einbrecher gewaltsam in ein Kreditinstitut in Oberkollbach eingedrungen und mit Bargeld geflüchtet“: So beginnt eine Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim von Dienstagvormittag.