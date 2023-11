Einbruch in Neufra: Täter erbeuten 2000 Euro

1 Gewaltsam hat sich der Einbrecher Zugang zum Gebäude in der Wagnerstraße verschafft. Foto: sdecoret - stock.adobe.com

Beim Einbruch in ein Wohnhaus in Neufra hat der Täter am Samstagabend 2000 Euro erbeutet. Allerdings gibt es eine Beschreibung, denn der Mann ist von einer Videokamera aufgezeichnet worden.









In der Wagnerstraße in Neufra kam es am Samstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Gegen 18 Uhr verschaffte sich laut Polizeibericht ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden der Wohnbereich durchsucht und Gegenstände im Wert von rund 2000 Euro erbeutet. Der Täter wurde von einer privaten Videokamera aufgenommen. Er wird als männlich und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine rote Jacke sowie eine schwarze Basecap. Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Wagnerstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, zu melden.