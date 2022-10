1 Diebe haben es in Neufra auf Fahrräder abgesehen. Foto: Andrey Popov – stock.adobe.com

Bei einem Einbruch in Neufra wurden aus einem Geschäft Fahrräder geklaut.















Rottweil - Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen mit einer Gartenhacke die Scheibe einer Eingangstüre ein und gelangten so in die Innenräume, wo sie vier Fahrräder klauten.

Polizei bittet um Hinweise

Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fahrradladens beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich beim Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, zu melden.