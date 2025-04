1 Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugriff. (Symbolfoto) Foto: Stein

In der Nacht auf Mittwoch sind Diebe in eine Fahrzeughalle in Mönchweiler eingebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von 10.000 Euro.









In der Nacht von Dienstag , 17.15 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, ist in Mönchweiler, im Kronenweg, in eine Fahrzeughalle eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter betraten laut Polizei das umzäunte Grundstück und verschafften sich anschließend Zutritt in die dortige Halle.