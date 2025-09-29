Einbruch in Lörrach: Balkontür aufgehebelt

1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen.







Unbekannte hebelten zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, eine Balkontür auf, um in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße zu gelangen. Hier ist noch nicht bekannt, ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621 / 176-0 rund um die Uhr erreichbar. Termine für die kostenlose Beratung zum Einbruchsschutz können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07621 / 15 00 640 oder per E-Mail an freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.