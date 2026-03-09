Einbruch in Kehl: Polizei fasst zwei Einbrecher am Sonntagmorgen

1 Die beiden Männer wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt Foto: dpa Nachdem zwei 26- und 45-jährige Männer gegen das Kellerfenster eines Hauses aufgehebelt hatten, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme.







Nachdem zwei 26- und 45-jährige Männer gegen 6 Uhr morgens das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt hatten, kam es am am Sonntag zu einem Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme im Dr.-Rosenthal-Weg. Noch während sie mutmaßlich mehrere Schränke und Schubladen durchsuchten, wurde das anwesende Ehepaar wach und machte die Täter auf sich aufmerksam. In der Folge flüchtete das Einbrecherduo laut Mitteilung der Polizei durch das zuvor geöffnete Kellerfenster.