EInbruch in Hotel in Wieden Tresor gestohlen red/pm 26.05.2026 - 16:40 Uhr 1 Einbrecher haben ein Hotel in Wieden heimgesucht und einen Tresor entwendet. (Symbolbild) Foto: luckybusiness/Fotolia.com Unbekannte Täter dringen in ein Hotel an der Straße Steinbühl in Wieden ein. Link kopiert Unbekannte Täter sind in Wieden in ein Hotel eingebrochen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Täter gelangten auf bislang nicht bekannte Weise in ein Hotel an der Straße Steinbühl. Der Einbruch ereignete sich vergangene Woche zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag, 23.40 Uhr. Aus den Räumen des Hotels wurde ein Tresor entwendet.