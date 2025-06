1 In der Nacht auf Montag ist in ein Café eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in ein Hechinger Café eingebrochen worden. Ein Unbekannter erbeutet den Geldbeutel der Bedienung. Die Polizei ermittelt.







In ein Café am Hechinger Obertorplatz ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Eingangstür gelangte der Einbrecher in der Zeit von 22 Uhr bis 8.40 Uhr ins Innere.