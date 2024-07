1 In einen Smartphone-Laden in Freiburg ist am Wochenende eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: Silvia Marks/dpa

Zu einem Einbruch in Smartphone-Laden ist es in Freiburg am Sonntagmorgen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen, 28. Juli, in einen Smartphone-Laden in der Schiffstraße in Freiburg eingebrochen.