Einbruch in Friedlinger Bar: Spielautomaten aufgebrochen

Die Polizei in Weil am Rhein sucht Zeugen.

Nach einem Einbruch in eine Bar in Friedlingen sucht die Polizei Zeugen, heißt es in einer Mitteilung.

Unbekannte hätten sich zwischen Montag, 2.40 Uhr, und Dienstag 17.50 Uhr, Zutritt zu eine Bar an der Friedlinger Riedlistraße verschafft, schreibt die Polizei.

Der oder die Täter gelangten über ein Seitenfenster in die Räumlichkeiten und brachen im Innern zwei Spielautomaten auf. Dabei wurde Bargeld entwendet.

Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum an der Riedlistraße gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Tel. 07621/979 70 zu melden.