Einbruch in Freudenstadt

1 Die Polizei sucht nach Dieben in Freudenstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Zwei Autos wurden in Freudenstadt in der Nacht auf Freitag das Ziel von Dieben. Die Täter schlugen die Scheiben ein und stahlen Wertsachen.









Link kopiert



Diebe haben in der Nacht auf Freitag in Freudenstadt die Scheiben an zwei geparkten Autos eingeschlagen und Geldbeutel und eine Handtasche entwendet. Das berichtet die Polizei.