Einbruch in Freiburger Baumarkt: Dank Polizeihund wird Einbrecher festgenommen

1 Ein 21-Jähriger ist in Freiburg in einen Baumarkt eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: Silvia Marks/dpa

Ein Mann wurde nach einem Einbruch in einen Baumarkt in Freiburg vorläufig festgenommen.









In einen Baumarkt in der Basler Straße in Freiburg-Haslach ist in der Nacht auf Samstag, 17. August, eingebrochen worden.