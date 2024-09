Einbruch in Epfendorf

1 Die Polizei sucht nach Einbrechern, die wohl in der Nacht zum Montag den Aufsitzmäher des FC Epfendorf gestohlen haben, (Symbolbild) Foto: abr68 - stock.adobe.com

Die Einbrecher müssen den Abtransport von der Garage des Sportvereins geplant und entsprechend vorbereitet haben.









Im Zeitraum von Sonntag bis Montagabend, 20.30 Uhr, vermutlich in der Nacht auf Montag, sind unbekannte Täter in eine Garage am Sportgelände im Butschhofweg eingebrochen und haben einen Rasenmäher gestohlen.