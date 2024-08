In Balingen-Engstlatt sind Metalldiebe in der Nacht auf Freitag in ein Firmengebäude eingebrochen. Dort haben sie fette Beute gemacht.

Auf verschiedene Metalle hatten es Einbrecher in der Nacht auf Freitag in Engstlatt abgesehen, berichtet die Polizei.

Über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite gelangten die Unbekannten in eine Firma in der Lehenmorgenstraße. Die Täter ließen Messing-, Kupfer- und Edelstahlkomponenten in einem Gesamtgewicht von etwa einer Tonne mitgehen.

Hierbei handelte es sich um stabähnliche Teile mit einer Länge von 30 bis 300 cm. Der Wert des Diebesguts beträgt mehr als 12.000 Euro. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen kurz vor sechs Uhr festgestellt.

Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07433/264-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Metalls.