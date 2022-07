Einbruch in Ebingen

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einem Ebinger Gartenhaus. (Symbolfoto) Foto: Lukas Sembera – stock.adobe.com

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag in einer Gartenhütte in Ebingen Werkzeuge gestohlen. Die Täter konnten entkommen, obwohl die Besitzerin noch die Verfolgung aufgenommen hatte.















Albstadt-Ebingen - Wie es im Polizeibericht heißt, hängten die Diebe kurz vor 17 Uhr im Klarahof einen Zaun aus und gelangten so auf das Grundstück und in eine offen stehende Gartenhütte. Dort entwendeten sie eine elektrische Gartenschere der Marke Bosch, eine Handsäge und eine Gartenschere der Marke Gardena.

Unvermittelt kam die Besitzerin der Hütte dazu, woraufhin die Täter samt Beute das Weite suchten - gefolgt von der Frau. Die Unbekannten rannten in Richtung eines Waldweges und anschließend in Richtung Friedrich-Maag-Straße. Dort wurden sie von einer Zeugin angesprochen und flüchteten daraufhin weiter in Richtung Stadtmitte. Dort verlor sich dann die Spur.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. ca. 14 Jahre alt, schwarze Haare, dunklere Haut, oranges T-Shirt.

2. ca. 14 Jahre alt, schwarze Haare, dunklere Haut, rotes T-Shirt, kurze schwarze Hose, Umhängetasche.

Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07432/955-0 entgegen.