Einbruch in Dotternhausener Umspannwerk: Ermittlungen gegen zwei Verdächtige aufgenommen

Wegen des Verdachts des versuchten schweren Bandendiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung wird gegen zwei Männer ermittelt, die nach einem Einbruch in ein Umspannwerk in der Dormettinger Straße in Dotternhausen am frühen Donnerstagmorgen festgenommen wurden. Beide Tatverdächtige befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.