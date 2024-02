1 Wo Markus Milbradt in seinem Augenoptik-Geschäft in der Karlstraße normalerweise hunderte Brillen an der Wand ausstellt und in Regalen bereithält, herrscht am Montag Leere. Einbrecher haben fast alle 1000 Brillen und Lupen mitgenommen. Foto: Jens Fröhlich

Einbrecher haben den Augenoptiker Milbradt in der Innenstadt heimgesucht. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 000 Euro.









So hatte sich Markus Milbradt das nicht vorgestellt: Eigentlich hatte sich der Donaueschinger Optiker am Montag einen freien Tag gönnen wollen, nachdem er am Sonntag noch einmal in seiner Filiale war, um einige liegen gebliebene Aufgaben zu erledigen. Doch am frühen Montagmorgen klingelte sein Telefon.