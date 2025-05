Einbruch in Bisingen

1 In Bisingen wurde in eine Werkstatt eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa In Steinhofen ist ein Unbekannter in eine Werkstatt eingebrochen. Er entwendete die Kaffeekasse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.







In die Büroräumlichkeiten einer Werkstatt im Bisinger Ortsteil Steinhofen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18.40 Uhr bis 7.50 Uhr gelangte laut Polizei ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere.