Unbekannter Täter bricht in Schule ein und stiehlt Bargeld

Einbruch in Balingen

Ein noch unbekannter ist in eine Schule eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: Stein Ein noch unbekannter Täter ist gewaltsam in eine Balinger Schule eingedrungen. Dabei hat er laut Polizei Bargeld gestohlen und einen hohen Sachschaden verursacht.







In eine Schule in der Straße Auf der Halde im Balinger Stadtteil Engstlatt ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden.