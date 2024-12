1 In Balingen ist ein Einbrecher ohne Beute entkommen. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Am Sonntag ist in ein Haus in Balingen-Endingen eingebrochen worden. Die Bewohnerin überraschte den Täter laut Polizei. Dieser flüchtete unerkannt.









In ein Wohnhaus in der Steinstraße in Endingen ist am Sonntag eingebrochen worden. Kurz vor 17.30 Uhr gelangte der Unbekannte laut Polizei gewaltsam über eine Terrassentüre ins Innere des Gebäudes und suchte nach Stehlenswertem. Offenbar von einer kurz darauf nach Hause kommenden Bewohnerin gestört, flüchtete der Einbrecher anschließend ohne Beute.