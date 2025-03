Einbruch in Balingen

In Balingen ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft eingebrochen worden. Ein Täter entwendete Handys im Wert von 10.000 Euro.









In ein Mobilfunkgeschäft ist am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße eingebrochen worden. Gegen 4.30 Uhr wurde laut Polizei der Bruder des Inhabers, der sich schlafend im hinteren Bereich des Ladens befand, von einem unbekannten Täter überrascht.