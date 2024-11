1 In Bad Dürrheim war ein unbekannter Einbrecher am Werk. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

Ziel eines unbekannten Einbrechers wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Verkaufsstand in Bad Dürrheim. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









In der Nacht auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in einen Verkaufsstand in der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Bad Dürrheim eingebrochen. Dies meldet die Polizei.