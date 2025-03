1 Drei Männer sind in Bad Dürrheim in ein Haus eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.com

In Bad Dürrheim ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Drei Männer flüchteten nach der überraschenden Begegnung mit der Eigentümerin.









In einem Einfamilienhaus in der Bitzstraße ist es am Mittwoch, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, zu einem Einbruch gekommen. Eine 42-Jährige überraschte beim Aufschließen ihrer Haustür drei Einbrecher in ihrem Haus.