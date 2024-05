Ein bislang unbekannter Täter schlug am Montag im Zeitraum zwischen 18.30 und 19 Uhr die Beifahrerscheibe eines Autos ein und entwendete eine Handtasche samt Inhalt aus dem Innenraum. Das Fahrzeug wurde zuvor in der Mühlenstraße, auf Höhe eines Parkplatzes geparkt. Der dabei entstandene Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Lahr unter Telefon 07821/27 70 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: „Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus Ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen.“