Unbekannter steigt in Laden ein

Einbruch in Althengstett

1 Die Polizei sucht einen Einbrecher. (Symbolbild) Foto: Stein

In Althengstett ist in der Nacht auf Montag ein Unbekannter in einen Laden eingebrochen. Er stahl Bargeld.









Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Montag in einen Laden in Althengstett eingebrochen, berichtet die Polizei.