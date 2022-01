1 Einbrecher haben sich am Freitag Zugang zu einer Gaststätte verschafft. (Symbolbild) Foto: Symbol-Foto: © AA+W – stock.adobe.com

In eine Gaststätte in Schömberg sind Unbekannte am Freitag eingebrochen.















Schömberg - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 0 Uhr und 18.30 Uhr über ein Fenster in eine Gaststätte in der Kirchgasse eingebrochen. Im Gastraum wurde anschließend ein Spielautomat aufgewuchtet und das Münzgeld geplündert. Die Spurensicherung am Tatort wurde von Kriminaltechnikern übernommen.