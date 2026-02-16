Einbruch bei Nina Anhan: Hundekamera warnte Haftbefehls Frau vor den Tätern

Unbekannte brechen ins Haus von Rapper Haftbefehl ein und werden von seiner Ehefrau ertappt. Was eine Hundekamera damit zu tun hat – und warum die Polizei keine weiteren Details nennt.
Der im Kreis Böblingen mit seiner Familie lebende Rapper Haftbefehl ist vergangenen Donnerstagabend Ziel von Einbrechern geworden (wir berichteten). Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte, ertappte seine Ehefrau Nina Anhan die Täter auf frischer Tat. Die 35-Jährige habe die einem Polizeisprecher zufolge „dunkel gekleideten Täter bei ihrem abendlichen Beutezug entdeckt.“