Einbruch bei Nina Anhan: Hundekamera warnte Haftbefehls Frau vor den Tätern

Unbekannte brechen ins Haus von Rapper Haftbefehl ein und werden von seiner Ehefrau ertappt. Was eine Hundekamera damit zu tun hat – und warum die Polizei keine weiteren Details nennt.

Der im Kreis Böblingen mit seiner Familie lebende Rapper Haftbefehl ist vergangenen Donnerstagabend Ziel von Einbrechern geworden (wir berichteten). Wie die Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte, ertappte seine Ehefrau Nina Anhan die Täter auf frischer Tat. Die 35-Jährige habe die einem Polizeisprecher zufolge „dunkel gekleideten Täter bei ihrem abendlichen Beutezug entdeckt.“

Die Unbekannten hebelten demnach eine Terrassentür auf, um ins Haus der Familie zu gelangen. Danach stiegen sie ein und durchsuchten laut Polizei das Erd- und das Obergeschoss. Als Anhan nach Hause kam, konnte sie die Unbekannten noch sehen und die Beamten alarmieren.

Einbrecher entwischten mit der Beute

Die Polizisten rückten an und umstellten das Haus. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Aber zu spät: Die Einbrecher konnten mit ihrer Beute entwischen.

Weitere Details gab die Polizei am Montagmittag zunächst nicht preis. Ob Anhan in Begleitung ihrer Kinder war, als sie die unschöne Entdeckung beim Heimkommen machte – unklar. Ob beim erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro auch ihr Ehering dabei war – kein Kommentar dazu. Anhan hatte im November des vergangenen Jahres mitgeteilt, dass sie ihren Ring „vorerst“ nicht mehr trage. Wo sie den Ring aufbewahrte und er sich überhaupt in der Nähe der gestohlenen Wertsachen befand, ist allerdings nicht bekannt.

Polizei bei Details zurückhaltend

Zumindest zeitweise hatte Anhan den Ring abgelegt, weil sie die Zeit, als sich Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhan heißt, mit Drogenexzessen fast ins Grab brachte, als zu belastend empfand. Seine Nase war vom Kokainkonsum deformiert, wie die aufsehenerregende Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ dokumentierte. Informationen unserer Zeitung nach hat der Rapper seine Nase in einer Stuttgarter Klinik operieren lassen. Eigenen Angaben zufolge ist Haftbefehl heute wieder clean.

Die Polizei begründet ihre Zurückhaltung bei weiteren Details zu dem Fall so: „Die Umstände zum Einbruch können wir aufgrund des laufenden Verfahrens nicht benennen oder bestätigen.“ Details aus einem Einbruch seien Täterwissen und daher Bestandteil der Ermittlungsakte, „nicht der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit.“ Die Ermittlungen dauerten an.

„Der Schock sitzt bei uns noch tief“

Nina Anhan schilderte dennoch einiges zum Ablauf des Einbruchs gegenüber der „Bild“.„Ich habe vier bis fünf Männer auf frischer Tat ertappt und bin unendlich erleichtert und dankbar, dass meinen Kindern und mir nichts passiert ist“, zitiert das Blatt sie. „Der Schock sitzt bei uns noch immer tief.“

Dankbar sei sie vor allem ihrer Hundekamera: Das Gerät in der Küche, mit dem Hunde in Echtzeit kontrolliert werden können, habe sie sofort gewarnt, dass sich jemand im Haus bewege. „Nur dadurch konnte ich die Täter überhaupt ertappen“, sagte Anhan.

Tausende Euro erbeutet

Der jüngste Fall reiht sich ein in eine Serie von Einbrüchen, bei denen die Häuser bekannter Persönlichkeiten ins Visier genommen wurden. Ende Januar traf es den Rapper Samra, der mit bürgerlichem Namen Hussein Akkouche heißt. In seiner Wohnung in Berlin sollen Einbrecher unter anderem Schränke durchsucht haben.

Rapper Samra Foto: IMAGO/Future Image

Details zur mutmaßlichen Beute sind nicht bekannt, aber Samra lobte in einem Post auf seinem Instagram-Kanal, dem 1,5 Millionen Menschen folgen, eine Belohnung von 30.000 Euro aus. „Egal wie sicher man sich fühlt, heute wurde uns gezeigt, du bist es nicht“, sagte er in einem Video dazu.

Auch bei Ex-Formel-1-Manager Willi Weber eingebrochen

Auch der Raubüberfall auf den früheren Formel-1-Manager Willi Weber im Dezember sorgte für Schlagzeilen. Drei Männer waren dabei in die Stuttgarter Villa des langjährigen Managers von Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher eingebrochen, fesselten ihn, seine Frau und eine Haushälterin, brachen Tresore auf und stahlen laut Weber Geld und Schmuck. Von den Tätern fehlt weiter jede Spur.

Anders im Fall der Reality-TV-Familie Geiss in Saint-Tropez: Ein halbes Jahr nach dem Raubüberfall auf ihr Luxus-Anwesen wurden im Januar drei Verdächtige festgenommen. Auch Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wurde Opfer von Einbrechern: An seinem neuen Wohnort in Mailand stahlen sie Uhren und Schmuck im Wert von etwa 500.000 Euro aus dem Hotelzimmer.