Einbruch auf Villinger Baustelle Diebe stehlen Werkzeug im vierstelligen Euro-Bereich (red/pz) 03.03.2026 - 14:24 Uhr 1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat Am Wochenende haben Diebe auf einer Baustelle in Villingen Werkzeug gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Link kopiert Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, haben laut Polizei Diebe an einer Baustelle der Pontarlierstraße Werkzeug gestohlen. Sie brachen demnach mehrere Container auf und entwendeten das Arbeitsgerät. Weiterhin schlauchten sie aus einem Tank Diesel ab. Der Gesamtschaden liegt laut Polizeimitteilung im „deutlich vierstelligen Bereich“. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Nummer 07721/6010 entgegen.