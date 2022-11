1 Jackpot am Spielautomaten? Das hatten auch die Angeklagten selten. Die Spielsucht trieb die Täter aus VS deshalb zu Einbrüchen. Nun haben sie für ihre Diebestouren den Denkzettel bekommen. Foto: dpa/Spata

Gegen die Einbrecherbande aus Villingen-Schwenningen sind die Urteile gefallen. Richter Arno Hornstein hat den Angeklagten einen ordentlichen Denkzettel verpasst.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Sie wollten ihre Spielsucht mit Einbrüchen finanzieren und müssen das nun teuer bezahlen: Für eine Einbrecherbande aus Villingen-Schwenningen endet die Verhandlung vor dem Landgericht in Konstanz mit teils mehrjährigen Haftstrafen.

Drei Angeklagte kamen mit Fußfesseln aus drei unterschiedlichen Haftanstalten zur Urteilsverkündigung – und müssen noch eine Weile weiter hinter Gittern sitzen. Der Vorsitzende Richter Arno Hornstein hat den Tätern, die für 22 Einbrüche verantwortlich sind, einen Denkzettel verpasst. Auch die Geständnisse schützten nicht vor Haftstrafen.

Gewerbeobjekte in der Region im Visier

Das Gericht ist, auch aufgrund der erdrückenden Beweise, überzeugt davon, dass die Täter es in der Zeit zwischen Januar 2022 bis zur Verhaftung Mitte März 2022 vornehmlich auf Gewerbeobjekte in der ganzen Region ausgesehen hatten. Auch ein Wohnhaus in Bad Dürrheim nahmen sie ins Visier. Der Gesamtschaden geht in die Hunderttausende.

Das Geld, welches sie erbeuteten oder über den Verkauf des Diebesgutes erhielten, hat insbesondere die dreiköpfige Bande meist direkt wieder in den Spielotheken verzockt. Dort hatten sich die Täter auch größtenteils kennengelernt und den Plan ausgeheckt, die Einbrüche zu begehen, um in der Spielhölle wieder flüssig zu sein.

Im Fokus stand der mutmaßliche Kopf der Bande, ein 25-Jähriger aus VS. Er war schon als Jugendlicher an einem bewaffneten Diebstahl sowie einem Überfall auf ein Casino (beides Taten in Schwenningen) beteiligt. Unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls hat das Gericht ihm eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verhängt.

27-Jähriger kommt glimpflich davon

Sein Kompagnon, ein 24-Jähriger, der in VS geboren und aufgewachsen und dessen Lebenslauf ebenfalls mit Vorstrafen gespickt ist, muss für vier Jahre und neun Monate hinter Gittern. Berücksichtigt ist dabei eine bislang noch nicht erfolgte Verurteilung wegen Diebstahls beim Amtsgericht VS – das Landgericht sah darüber hinaus den schweren Bandendiebstahl als erwiesen an.

Das dritte Bandenmitglied, auf ihn waren die Ermittler aufgrund eines Informanten aufmerksam geworden, kam hingegen glimpflich davon. Das lag nicht nur daran, dass der 27-Jährige (ebenfalls aus VS) bislang keine Straftaten verübt hatte. Der Angeklagte hat darüber hinaus bei der Aufklärung geholfen. Das Urteil: eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Schaden wird bei Angeklagten eingezogen

Zum engeren Dunstkreis gehörte darüber hinaus ein 26-Jähriger (in Triberg geboren, in Schwenningen aufgewachsen). Er finanzierte mit den Einbrüchen eine Drogensucht, war aber kein Teil der Bande. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monate – aufgrund seiner Sucht wird er in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Eine untergeordnete Rolle haben ein 24-Jähriger (zwei Diebstähle, 16 Monate zur Bewährung) sowie die einzige Frau im Bunde (ein Diebstahl und eine Beihilfe zum Diebstahl, neun Monate zur Bewährung) gespielt. Bei den Angeklagten wird darüber hinaus der entstandene Schaden eingezogen.